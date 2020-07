Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PI-Goslar vom 19.07.2020

Goslar (ots)

Schlägerei Goslar Am 19.07.2020, gegen 00.30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Marktstraße zu einer Schlägerei zwischen div. Personen. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich alle Personen vom Ort. Eine der beteiligten Personen habe eine Gesichtsverletzung erlitten. Zeugen und Opfer der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Häusliche Gewalt Goslar Am Samstag, den 18.07.2020, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Straße Krugwiese zu Streitigkeiten zwischen Lebensabschnittsgefährten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten habe der 48-jährige Beschuldigte aus Goslar u.a. ein Gebissteil seiner 49jährigen Partnerin auf den Boden geworfen, wodurch dieses zerbracht. Dem Beschuldigten wurde eine Wegweisung ausgesprochen.

Körperverletzung Goslar Am Samstag, den 18.07.2020, gegen 14.00 Uhr, kam es in einem Kleingartenverein in der Mauerstraße zu Streitigkeiten, in deren Verlauf es zwischen zwei Kleingartenbesitzern aus Goslar im Alter von 25 Jahren und 51 Jahren zu einer Körperverletzung und Beleidigung kam.

i.a. Seute, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell