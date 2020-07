Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 17. bis 19. Juli 2020

Goslar (ots)

Verdächtige Person/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Durch einen Anwohner im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim wird am 18.07.20, um 22.40 Uhr, eine männliche Person dabei beobachtet, wie sie sich an mehreren geparkten Kraftfahrzeugen zu schaffen macht und den Schließzustand der Fahrzeuge überprüft. Die Person konnte trotz intensiver Absuche durch die eingesetzte Streife nicht angetroffen werden. Erst bei einem weiteren Hinweis des Anwohners gegen 23.05 Uhr, konnte eine Person festgestellt werden, die beim Erblicken des Streifenwagens schleunigst flüchtete. Die Person konnte jedoch durch die Streife verfolgt und angetroffen werden. Die Person verbarg ihre Hände auf dem Rücken. Auf Ansprache die Hände nach vorn zu bringen und Aufforderungen nach weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete die Person keine Folge. Gegen die folgenden polizeilichen Maßnahmen zur Feststellung seiner Person und zur Sachverhaltsklärung leistete die Person aktiv Widerstand. Zur Unterstützung war eine weitere Streife aus Goslar entsandt worden. Beim dem Widerstand wurde ein 56-jähriger Polizeibeamter aus Bad Harzburg verletzt. Bei der Person handelte es sich um einen polizeibekannten 39-jährigen Bad Harzburger. Dieser wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt und am Folgetag dort wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Kradunfall mit verletzter Person - Am 18.07.20, um 13.40 Uhr, ereignete sich auf der B 4 am Torfhausberg ein Verkehrsunfall bei den ein Kradfahrer verletzt wurde. Der 60-jährige Kradfahrer aus Pritzwalk war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Torfhaus kommend in Richtung Bad Harzburg unterwegs, als er in einer dortigen langgezogenen Linkskurve aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte und sich an der Hand verletzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Sein Krad wurde mit einem Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000, -- EUR.

Radmuttern gelöst - Durch den Halter eines PKW im Bad Harzburger Ortsteil Schlewecke wurde am 18.07.20 bemerkt, dass in der Nacht durch einen bislang unbekannten Täter die Radmuttern an der linken Fahrzeugseite seines PKW gelöst worden waren. Nur dadurch, dass er diesen Umstand selber bemerkte und daher nicht mit dem Fahrzeug losfuhr ist es zu verdanken, dass er mit dem Fahrzeug nicht verunglückte. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise.

Sachbeschädigung an PKW - Durch bislang unbekannten Täter wurde in Vienenburg, Radaustr., in der Nacht vom 17. auf den 18.07.20 der Vorderreifen eines Lieferwagens mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad - Am 17.07.20, u, 23.30 Uhr, fiel der Harzburger Funkstreife auf der Breiten Str. ein auffällig unsicher fahrender Radfahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde starke Alkoholbeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem 57-jährigen Bad Harzburger ergab einen Wert von 2,09 Promille. Darauf wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Geistig verwirrte Person - Am 17.07.20, um 19.00 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Bad Harzburg eine scheinbar verwirrte Person im Ostviertel mitgeteilt, die leicht bekleidet durch fremde Vorgärten läuft und die Anwohner belästigt. Die eingesetzte Streife konnte schließlich einen 38-jährigen Bad Harzburger aufgreifen. Dieser stand nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Drogen und verhielt sich dementsprechend auffällig. Er war nicht mehr in der Lage für sein Verhalten die Verantwortung zu übernehmen. Daher wurde er zunächst dem Krankenhaus in Goslar zugeführt. Von dort wurde er der psychiatrischen Klinik in Liebenburg überführt. Da seine Gemütslage wechselhaft und nicht einschätzbar musste während der Zeit bis zur Einlieferung Polizeibegleitung stattfinden, so dass der Einsatz erst gegen 22.05 Uhr beendet werden konnte.

Versuchter Ladendiebstahl in Juweliergeschäft - Am 17.07.20, um 15.35 Uhr, kam es in einem Juweliergeschäft in der Herzog-Wilhelm-Str. in Bad Harzburg zu einem versuchten Ladendiebstahl eines Schmuckanhängers. Aufgrund seines Verhaltens steht ein 41-jähriger Hamburger im Verdacht versucht zu haben einen Schmuckanhänger im Wert von 25, -- EUR entwenden. Von der Verkäuferin angesprochen wollte er das Geschäft verlassen. Durch einen zufällig anwesenden Polizeibeamten konnte der Beschuldigte bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Den versuchten Diebstahl stritt der Beschuldigte ab. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

