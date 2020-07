POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für Sa., 18.07.20

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung und besonders schwerer Diebstahl

Am Samstagmorgen, gg. 01 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Männer einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Kösliner Straße auf und entwendeten eine Postsendung aus diesem. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei alarmierte. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter in Richtung Marienburger Straße verschwunden. Beide Männer sollen von dünner Statur, ca. 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer trug eine dunkle Kappe und hatte blonde Haare. Weiere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Goslar unter 05321/339-0.

Bereits im Laufe des Freitagnachmittag wurde ebenfalls ein Briefkasten in der Kohlwiese aufgehebelt. Ob hier auch Postsendungen entwendet wurden, ist bisher nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Am Fr., gg. 17 Uhr, wollte ein 31jähriger Liebenburger in Liebenburg von der Poststraße in die Lindenstr. nach links abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw einer 18jährigen Liebenburgerin. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Pkw der Frau gegen den Pkw eines wartenden 49jährigen Mannes aus Schladen geschleudert wurde. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Frau wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000EUR.

