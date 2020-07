Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Drogenhandel aufgeklärt: Am Donnerstag, den 16.07.2020, gegen 19.00 Uhr, erhielt die Polizei in Bad Harzburg den Hinweis eines Zeugen, dass sich auf dem Parkdeck beim Bahnhof ein Mann aufhalte und offensichtlich Drogen verkaufe. Vor Ort trafen die Beamten einen 46-jährigen Bad Harzburger an und überprüften ihn. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden augenscheinlich Marihuana-Blüten bzw. Betäubungsmittel und weitere Utensilien zum Konsum von Drogen aufgefunden. Hierzu wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen und polizeiliche Maßnahmen getroffen. Im Anschluss daran gelang es den Beamten auch die Käuferin der Betäubungsmittel zu ermitteln. Bei der 20jährigen Beschuldigten wurden ebenso entsprechende Maßnahmen durchgeführt.

Verkehrsunfall mit Flucht: Am Freitag, den 17.07.2020, meldete sich die Halterin eines braunen Pkw KIA bei der Polizei um eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu erstatten. Sie hatte ihr Fahrzeug am 15.07.20, gegen 16.00 Uhr in der Neuen Meinigstraße vor dem Haus Nr. 17 am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug am 16.07.20, 20.00 Uhr, stellte sie dann erhebliche Kratzer am Kotflügel vorn links fest. Der Verursacher des Schadens hatte sich jedoch entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden hat eine Höhe von ca. 750,- Euro. Zeugen die Hinweise um Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

