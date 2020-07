Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 16.07.2020

Goslar (ots)

Batterien aus Lkw gestohlen.

Goslar. Am Dienstagabend, vermutlich zwischen 22.20 und 22.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Batterien inklusive der dazugehörigen Anschlusskabel von zwei auf einem Firmengelände in der Ottostrasse abgestellten Mercedes-Sattelzugmaschinen mit KS-Kennzeichen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, wurde von einer 77-jährigen Dame aus Lutter festgestellt, dass der rechte Aussenspiegel ihres auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellten blauen VW Golf mit GS-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden war. Auf Nachfrage gab sie an, dass sich der Vorfall in den Stunden zuvor ereignet haben dürfte, das Abstellen ihres Fahrzeugs erfolgte übrigens vermutlich gegen 08.00 Uhr. Der Verursacher hatte sich jedenfalls anschließend vom Ort des Geschehens entfernt, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

