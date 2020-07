Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines Auslieferungsfahrzeuges am Dienstag, d. 14.07.2020, gg. 18.00 Uhr, in Clausthal-Zellerfeld wurde bei dem 39-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Alcotest am Anhalteort ergab 0,60 Promille. Blutentnahme und Untersagung der Weiterfahrt waren die vorläufige Folge. Eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wird nach Eingang des Untersuchungsergebnisses der Blutprobe gefertigt. /Krz.

