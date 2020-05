Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Angriff auf Polizeibeamte

Lingen (ots)

Gersten gegen 19:45 Uhr wurde im Rahmen einer Kontrolle zur Einhaltung der Allgemeinverfügung in der Straße Am Markt in Lingen ein Polizeibeamter verletzt. Während der allgemeinen Kontrolle stellen die Polizisten einen alkoholisierten 55-jährigen Mann fest, der gegen die Verfügung verstieß. Bei der Kontrolle seiner Personalien leistete er erheblichen Wiederstand. Er schlug und trat unvermittelt einen 27-jährigen Polizeibeamten. Außerdem versuchte der 55-Jährige die 23-jährige Kollegin zu schlagen. Der Mann wurde daraufhin durch die Beamten zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

