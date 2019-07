Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen E-Bike und PKW auf der K 22 bei Wusterhusen (LK VG)

Wolgast (ots)

Am 20.07.2019 gegen 23:50 Uhr kam es auf der K 22 zwischen den Ortschaften Wusterhusen und Stevelin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Bike-Lastenrad. Der 38-jährige Fahrer eines PKW VW Passat befuhr hierbei die K 22 aus Richtung Wusterhusen kommend in Richtung Stevelin. Zur gleichen Zeit befuhr der 31-jährige Fahrer eines E-Bike-Lastenrades ebenfalls die K 22 in gleicher Richtung. Auf Grund technischer Probleme an seinem Rad hatte er die Beleuchtung nicht eingeschaltet. Als der PKW auf seiner Höhe war, übersah der Fahrer des PKW auf Grund von Gegenverkehr und der schlechten Witterungsverhältnisse (Regen) den E-Bike-Fahrer und kollidierte mit diesem. Dabei kam der E-Bike-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben, wobei er sich leicht verletzte. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der E-Bike-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen den E-Bike-Fahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der E-Bike-Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Das E-Bike war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.500EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell