Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkw übersehen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Am 23.10.2020, gegen 12.00 Uhr, kam es in der Gerwigstraße in Löffingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeuglenker übersah beim Ausparken einen von links kommenden Lkw und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß lösten mehrere Airbags aus, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf circa 10.000 Euro.

