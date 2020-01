Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall Autofahrerin schwer verletzt

Recke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Recke-Am Berge ist am Montagmorgen (13.01.) eine 69-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau aus Ibbenbüren war gegen 09.25 Uhr mit ihrem PKW auf der Straße Bomberg unterwegs. Bei dem Versuch, einem Reh auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Schwerverletzte wurde notärztlich behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro.

