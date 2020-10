Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, den 26.10.2020, ereignete sich um 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Röttler Straße. Ein 31-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns befuhr die Röttler Straße in Richtung Tumringen. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve geriet der mitgeführte Anhänger nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus. Im weiteren Verlauf schrammte der Bus rechtsseitig entlang der dortigen Schutzplanken. Hierbei wurden die Busfahrerin sowie zwei Fahrgäste leichtverletzt. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa über 100.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Weil am Rhein.

