Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Baden-Baden, OosBaden-Baden, Oos (ots)

Ein bislang Unbekannter machte sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen an einem Anhänger in der Straße `An der Sägemühle` zu schaffen. Der unbekannte Langfinger schraubte mehrere Fahrzeugteile des Anhängers ab und entwendete diese anschließend. Der damit verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen Diebstahls und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen.

