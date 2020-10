Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen - Bietingen, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (13.10.2020)

Gottmadingen-Bietingen (ots)

Sachschaden von über 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr auf der B 34 in Bietingen ereignet hat. Ein von der Zollstraße kommender 53-jähriger VW Passat- Fahrer wollte nach links auf die Bundesstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 60-jährigen Fahrers eines VW Polo, der in Richtung Gottmadingen unterwegs war. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

