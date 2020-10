Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Betrunkener randaliert (13.10.2020)

Singen (ots)

Nicht unter Kontrolle hatte sich ein 25-Jähriger in der Nacht zum Dienstag, als er gegen 00.30 Uhr in einer Bar in der Hauptstraße randalierte. Der Aufforderung, das Lokal zu verlassen, kam er nicht nach, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Beamten erteilten dem sichtlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Schließlich nahmen die Polizisten den Randalierer in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über zwei Promille. Die restliche Nacht durfte der Mann nach einer ärztlichen Untersuchung in einer Gewahrsamszelle des Reviers verbringen.

