Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Brand am Bahnhof

Steinfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26.09.2020), um 04.00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand am Borghorster Bahnhof gemeldet. Die Anrufer teilten mit, dass dort zwei Mülleimer brennen würden. Die Feuerwehr konnte die beiden auf dem Bahnsteig befestigten Mülleimer ablöschen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Augenscheinlich wurde der Inhalt der beiden Mülleimer von unbekannten Personen in Brand gesetzt. Derzeit liegen keine Hinweise auf diese Personen vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell