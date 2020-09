Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in ein Wohnhaus

Saerbeck (ots)

Unbekannte Einbrecher haben am Samstagnachmittag (26.09.2020) ein Wohnhaus an der Niehoffs Blaike nach Wertgegenständen durchsucht. Die Bewohner hatten das Gebäude gegen 13.15 Uhr verlassen, zu dem sie gegen 17.30 Uhr zurückkehrten. Als sie die Haustür öffneten, wurden sie sofort auf den Einbruch aufmerksam. Im Flur lagen bereits einige Gegenstände, die aus der Garderobe sowie aus einem Schrank stammten. In den weiteren Räumen bot sich ein ähnliches Bild. Schränke und Behältnisse waren geöffnet und durchwühlt worden. An der Terrassentür stellten sie verschiedene Hebelspuren fest, zudem war das Glas der Tür gesprungen. Der oder die Täter entwendeten eine Geldbörse. Eine genauere Durchsicht soll weitere Erkenntnisse zur möglichen Beute bringen. Die Polizei sucht Zeugen, die an der Niehoffs Blaike oder in dem Wohngebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell