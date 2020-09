Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autofahrer landet im Graben

Rheine (ots)

Ein Mann aus Rheine ist am Samstagabend (26.09.2020) betrunken Auto gefahren und mit seinem BMW im Straßengraben gelandet. Der 42-Jährige war auf der Straße Torfvenn vom Herzogstannenweg in Richtung Moorstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kam, nachdem er einige Sträucher und kleine Bäume überfahren hatte, im Straßengraben zum Stehen. Die Polizisten führten bei dem BMW-Fahrer einen Alkoholtest durch, da dieser stark nach Alkohol roch. Der Test war positiv: 1,7 Promille. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell