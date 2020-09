Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall mit Verletzten

Nordwalde (ots)

Eine 69-jährige Münsteranerin war am Sonntagnachmittag (27.09.0220), gegen 14.50 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Pröbstingstraße unterwegs. An der vorfahrtberechtigten Bahnhofstraße wollte sie diese überqueren und geradeaus weiter zur Wehrstraße fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 23-jährigen Motorradfahrerin, die in Richtung Emsdetten fuhr. Die Zweiradfahrerin aus Emsdetten erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum Münster gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Sachschäden werden auf circa 7.000 Euro geschätzt

