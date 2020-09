Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Am Sonntag (27.09.), gegen 06.30 Uhr, fuhr eine Pkw-Fahrerin die Gravenhorster Straße in Richtung Hörstel. In Höhe des Liekwegs lief eine unbekannte Person vom linken Geh-/Radweg über die Fahrbahn in Richtung Liekweg. Die Fahrzeugführerin versuchte der Person auszuweichen und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Der Fußgänger ging weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw der Frau entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell