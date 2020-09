Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Diebstahl von Baggerteilen

Greven-Reckenfeld (ots)

Auf der Baustelle an der Erich-Kästner-Schule an der Grevener Landstraße haben sich Diebe aufhalten. Den Recherchen zufolge müssen diese in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr und Freitagmorgen (25.09.2020), 06.20 Uhr, dort gewesen sein. Offenbar sind die Täter mit einem größeren Transporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger dorthin gefahren. Von dem Areal entwendeten sie drei Baggerschaufeln/Löffel, nachdem sie den Zaun der Baustelle aufgeschraubt hatten. Die drei Löffel mit unterschiedlichen Breiten von 20 cm, 50 cm und 100 cm lagen etwa 10 Meter hinter dem Grundstückzaun. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell