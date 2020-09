Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Steinfurt-Bo. (ots)

Am Montag (21.09.), gegen 11.20 Uhr, befährt ein 15jähriger Pedelecfahrer den Radfahrweg der Altenberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In der Einmündung zur Laerstraße sieht er einen schwarzen oder grauen Pkw BMW verkehrsbedingt warten. Als er diesen passiert, fährt der Pkw an. Durch den Anprall kommt der Radfahrer zu Fall und verletzt sich leicht. Der Pkw entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, hat graues kurzes Haar und trägt ein schwarzes Sweatshirt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

