Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorrad kommt von Fahrbahn ab

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 48-jähriger Wuppertaler mit seinem Motorrad und seiner 39-jährigen Sozia auf der Quellenburgstraße in Richtung Schmiedestraße. An der Einmündung zum Rottenberger Weg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in dem unterhalb der Straße befindlichen Straßengraben zum Liegen. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch ungeklärt, er und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Sturz leicht.

