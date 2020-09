Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Sachbeschädigungen an Baustelle an der Kaiserstraße

Wetter (ots)

Am Dienstag machten sich Unbekannte zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr an einer Baustelle an der Kaiserstraße zu schaffen. Es wurden Schellen der Baustellenabsperrung entfernt, Kabelbinder durchtrennt und die Absperrung wurde geöffnet. Des Weiteren wurde ein Teil der Sichtschutz-Plane des Bauzaunes durch Feuer beschädigt. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell