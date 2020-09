Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Blei aus Container gestohlen

Wetter (ots)

Am Dienstag erhielt die Polizei Kenntnis über den Diebstahl einer nicht unerheblichen Menge an Blei aus der Oberwengener Straße. Der Inhaber einer Firma bemerkte, dass etwa 1,5 bis 2 Tonnen Blei aus einem Container entwendet wurden, der zugänglich an der Oberwengener Straße abgestellt war. Die Täter müssen das Metall in den vergangenen zwei Wochen abtransportiert haben. Hinweise gibt es bislang keine.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell