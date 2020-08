Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Gevelsberg (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Hagen wollte am Sonntagmittag mit seinem Pkw auf der Wittener Straße wenden und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Er fuhr in Richtung Uellendahl und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 25 zu wenden. Er übersah dabei den Kia einer 23-Jährigen, die auf der Wittener Straße in Richtung Gevelsberger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich sie 23-jährige Schwelmerin leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

