Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und unter Drogen in Haspe unterwegs

Hagen (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 16:00 Uhr ein VW auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und hielten den PKW auf der Enneper Straße an. Der 37-Jährige wirkte sichtlich nervös und zeigte Anzeichen von Drogenkonsum. Er gab den Polizisten gegenüber an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Nach ersten Recherchen stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzen dürfte. Damit konfrontiert gab der Hagener zu, dass ihm sein Führerschein vor mehreren Jahren abgenommen wurde. Ein wenig später durchgeführter Drogentest verlief positiv auf gleich zwei Präparate. Dem 37-Jährgen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss jetzt mit einer Anzeige und einer empfindlichen Strafe rechnen (sh).

