Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Birkener Str. / Bröhltalstr. (ots)

Am Fr., 05.06.2020, gegen 06:05 Uhr, befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw KIA Rio die Birkener Straße aus Richtung Morsbacher Straße kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Beim Befahren der Abknickenden Vorfahrt an der Einmündung der Bröhltalstraße geriet sie auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit dem Pkw Ford Focus eines 52-jährigen Fahrzeugführers zusammen, der die Birkener Straße aus entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ca. 10.000,-EUR Sachschaden.

