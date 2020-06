POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 04.06.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

- Verkehrsunfälle -

Am 04.06.2020 kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neuwied zu insgesamt zehn Verkehrsunfällen.

Am Nachmittag kam es auf der Engerser Landstraße verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Diesen Umstand bemerkte eine 19jährige Fahrzeugführerin zu spät und fuhr in der Folge auf das vordere, stehende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die im vorderen Fahrzeug befindliche 61jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in der Folge in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Zeitraum von 14-18 Uhr wurde auf der Dierdorfer Straße 152 ein geparktes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Verkehrsüberwachung -

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung getunter Fahrzeuge fiel den Beamten gegen 18:10 Uhr, in der Wilhelmstraße ein Fahrzeug mit augenscheinlich veränderten, lichttechnischen Einrichtungen auf. Die anschließende Kontrolle bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 26jährige technisch versierte Fahrzeugführer konnte den Mangel an der Beleuchtung vor Ort zwar beseitigen, musste jedoch sein Fahrzeug Aufgrund weiterer Mängel stehen lassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 01:40 Uhr wurden die Beamten in der Dierdorfer Straße auf einen geparkten PKW aufmerksam, welcher mit mehreren Personen jedoch ohne Fahrzeugführer besetzt war. Zur anschließenden Kontrolle gesellte sich dann auch die 30jährige Fahrzeugführerin, die augenscheinlich einen alkoholisierten und nicht fahrtauglichen Eindruck machte. Eine mögliche Weiterfahrt wurde durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden.

Auf der Langendorfer Straße wurde am 22jährigen Verkehrsteilnehmer der fehlende Versicherungsschutz seines E-Scooters zum Verhängnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

- Strafanzeigen -

Gegen 16 Uhr kam es in Neuwied, Fliedergarten zu einem Fahrraddiebstahl. Nach Überwindung des Sicherheitsschlosses entwendete der bislang unbekannte Täter ein blauweißes Herrenmountainbike der Firma Bulls. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Am 04.06.2020 wurde im Meisenweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hierbei hatte der bislang unbekannte Täter die falsche Wahl des Tatobjekts getroffen, da das Haus leer stand und somit keine Beute zu erlangen war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Im Zeitraum von 18:45-19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Norma Filiale, in Augustastraße kam es an einem geparkten Fahrzeug zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei wurde das vordere Kennzeichen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

