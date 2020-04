Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand eines Holzschuppens

Rehna (ots)

Heute Morgen wurde die Polizei in Gadebusch über einen in Brand geratenen Holzschuppen in der Bahnhofstraße in Rehna informiert. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die B 104 dort zunächst voll gesperrt. Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, hoben die Einsatzkräfte die Vollsperrung auf und leiteten den Verkehr halbseitig auf der Bundesstraße am Brandort vorbei. Die infolge des Brandes entstandene Schadenshöhe wird auf 3.000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandentstehung ergaben Anhaltspunkte für eine fahrlässige Brandstiftung. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

