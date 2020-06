Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Frau baut betrunken einen Verkehrsunfall, der Ehemann fährt betrunken zur Unfallstelle

Puderbach (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Urbacher Straße in Puderbach ein Verkehrsunfall, bei der eine 62 - jährige PKW Fahrerin geradeaus über den erhöhten Kreisverkehr gefahren ist und erst auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig zum Stehen kam. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR. Unfallursächlich dürfte eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit gewesen sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Während der Unfallaufnahme erschien der 68-jährige Ehemann der Verunfallten mit seinem PKW an der Unfallstelle. Ein Polizeibeamter stellte bei dem Mann ebenfalls Atemalkoholgeruch fest. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Den beiden Eheleuten wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell