Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Selbach, K 130 (ots)

Am Do., 04.06.2020, gegen 09:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Citroen Berlingo die Kreisstraße 130 aus Richtung Selbach kommend in Richtung Schönstein. In einer Rechtskurve geriet sie auf der regennassen Fahrbahn, mutmaßlich aufgrund den Witterungs- und Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durchpflügte die dort ausgebildete Steilböschung und wurde im Anschluss zurück auf die Fahrbahn gewiesen. Hier kollidierte sie mit der Front eines stehenden Sattelschleppers eines 48-jährigen Fahrzeugführers. Dieser hatte zuvor die genannte Straße in Gegenrichtung befahren und bei Erkennen der Situation sein Fahrzeug zum Stillstand gebracht. Nach der Kollision mit dem Lkw kam der Citroen auf der Seite zum Liegen. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 13.000,-EUR Sachschaden.

