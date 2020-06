Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neuwied für den 03.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 03.06.2020 wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt fünf Verkehrsunfällen protokolliert.

Am Vormittag kam es in der Karl-Marx-Straße zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Beim Befahren einer Grundstückseinfahrt übersah ein 53jähriger Fahrzeugführer einen auf dem Gehweg stehenden 75jährigen Fußgänger. Bei der anschließenden Kollision wurde der Fußgänger glücklicherweise nur leicht verletzt.

Im Zeitraum von 15-17 Uhr wurde auf der Grabenstraße ein geparktes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Verkehrsüberwachung -

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung getunter Fahrzeuge fiel den Beamten gegen 14:45 Uhr, in der Melsbacher Straße ein Kleinwagen auf, welcher bereits durch die äußeren Veränderungen der Tuningszene zugeschrieben werden konnte. Zudem wurde der erste Anschein durch eine extrem laute Auspuffanlage untermauert. Die anschließende Verkehrskontrolle bestätigte den ersten Eindruck. Es konnten diverse szenetypische und nicht eingetragenen Veränderungen festgestellt werden. Das Fahrzeug des 20jährigen Fahrers wurde in der Folge sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

- Illegales Straßenrennen -

Am 03.06.20, gegen 19:00 Uhr ereignete sich laut Zeugenaussagen in der Innenstadt von Neuwied ein illegales Autorennen mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei befuhren die Fahrzeuge mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst die Schloßstraße, bogen dann in die Kirchstraße ein und setzten ihre Fahrt in der Marktstraße fort. Hierbei kam es zu mehreren gegenseitigen Überholmanövern. Bei dem Rennen sollen laut Zeugen drei augenscheinlich hochmotorisierte Fahrzeuge der Marken, Mercedes-Benz Typ C-Klasse, VW Golf und ein Audi beteiligt gewesen sein. Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die Polizei Neuwied bittet in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise von Zeugen, die das Rennen beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

- Strafanzeigen -

Einem 61jährigen wurde gegen 11:46 Uhr, im Lidl-Markt in der Aubachstraße in einem unbeaufsichtigten Moment die Geldbörse aus dem Einkaufwagen entwendet. Hierdurch gelangte der Täter an einen mittleren Bargeldbetrag. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell