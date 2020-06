Polizei Hagen

POL-HA: 33-jähriger Ladendieb versteckt Beute - Festnahme

Hagen (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Freiligrathstraße. Dort beobachtete ein 63-jähriger Detektiv gegen 19:00 Uhr einen Mann. Er nahm mehrere Energydrink-Dosen aus einem Regal und verstaute sie in einer Kühltasche. Mit seiner Beute verließ er den Verkaufsraum. Er entleerte die Dosen und versuchte diese in die Pfandautomaten zu schieben, die sich hinter dem Kassenbereich befanden. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Anzeige auf. Der Dieb erhielt ein Hausverbot. Nachdem die Beamtem abgerückt waren, versuchte der 33-Jährige sich erneut Zutritt zum Laden zu verschaffen, konnte jedoch abgewiesen werden. Wenig später stand fest, dass der 33-Jährige einen Rucksack mit weiterem Diebesgut in der Filiale griffbereit und in Kassennähe deponiert hatte. Diesen versuchte der Dieb gegen 19:30 Uhr mitzunehmen, indem er ein drittes Mal das Geschäft betrat. Dabei nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Der polizeilich bereits bekannte Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

