POL-HA: Fußgängerin geht bei Rotlicht über die Straße und wird angefahren

Hagen (ots)

Eine 38-jährige Hagenerin ist am vergangenen Montagabend (22.06.2020) im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes am Graf-von-Galen-Ring über einen beampelten Fußgängerüberweg gegangen und angefahren worden. Die Frau betrat gegen 22.45 Uhr die Straße, obwohl die Ampel nach derzeitigem Ermittlungsstand für sie Rotlicht zeigte. Ein 52-jähriger Hagener, der mit seinem Kleinkraftrad auf dem Graf-von-Galen-Ring in Richtung Wehringhausen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und berührte die Frau an ihrer linken Hand. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(ts)

