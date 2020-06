Polizei Hagen

POL-HA: E-Bike im Wert von 2500 Euro gestohlen

Hagen (ots)

Ein unbekannter Täter stahl am vergangenen Montag (22.06.2020) ein E-Bike im Wert von 2500 Euro. Der 31-jährige Eigentümer des Fahrrads hat dieses gegen 09.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Ringofen" abgestellt und mit einem hochwertigen Schloss an einem Metallzaun gesichert. Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad davonfuhr. Dieser hat offensichtlich eine Sprosse des Metallzaunes gewaltsam entfernt und konnte das Fahrrad so stehlen. Nähere Angaben zu dem E-Bike liegen derzeit nicht vor. Der Täter wird als zirka 40 Jahre alt beschrieben. Er soll einen blonden Zopf tragen und war mit einer orange-gelben Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten.(ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell