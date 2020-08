Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Brandstiftung auf der Gethe

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag wurde die Polizei, gegen 00:10 Uhr, zu einem Brandgeschehen auf der Gethe gerufen. Etwa 400 Heu-/Strohmischballen gerieten in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus, da eine Selbstentzündung unwahrscheinlich ist. Ein Brandmittelspürhund wurde eingesetzt, eine Suche verlief jedoch ergebnislos. Die Ermittlungen dauern weiter an. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

