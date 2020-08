Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Gaststätte

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Kaiser Straße ein. Gegen 02:50 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür des Geschäftes auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Schankraum machten sich die Täter an einem Spielautomaten zu schaffen und hebelten diesen ebenfalls auf. Sie entwendeten das Bargeld daraus und nahmen auch Bargeld aus der Kasse. Der Betreiber wurde durch einen Alarm auf den Einbruch aufmerksam und suchte sofort die Örtlichkeit auf, er konnte keine Personen mehr antreffen und verständigte die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell