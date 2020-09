Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall am Mittwochmorgen

Schwelm (ots)

Am 02.09.2020, gegen 06:45 Uhr, wollte ein 30 jähriger Seatfahrer mit seinem PKW von der Oelkinghauser Straße nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er einen seitlich in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Der 59-jährige Radfahrer kann durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß vermeiden, stürzt jedoch und verletzt sich dabei am linken Arm. Er wurde mit einem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

