Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall/Flucht

Mettingen (ots)

Am Donnerstag (24.09.2020), im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr, ist in Mettingen ein geparkter grauer Mercedes Benz beschädigt worden. Der Wagen wurde vorne links am Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.500 Euro. Als Unfallörtlichkeit kommt von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr der Parkplatz "Action" an der Ibbenbürener Straße 1 oder von 18.00 Uhr bis 18.15 Uhr der Parkplatz des Edeka - Marktes, an der Geschwister-Voß-Straße 3, in Betracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

