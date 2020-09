Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (24.09.2020) ist in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.45 Uhr ein schwarzer Kia Picanto beschädigt worden. Der Wagen stand an der Hünenborgstraße/ Ohner Weg -am Straßenrand- und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernt sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215 in Verbindung zu setzen.

