Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Unbemerkt in Wohnhaus eingedrungen

Laar (ots)

Am Montagabend haben bislang unbekannte Täter am Zollweg Schmuck aus einem Wohnhaus gestohlen. Die beiden Männer waren offenbar mit einem grauen, niederländischen Renault Clio an den Tatort herangefahren. Als sie gegen kurz nach 18.15 Uhr von den Bewohnern überrascht wurden, flüchteten sie mit dem Auto. Es war ihnen zuvor gelungen, unerkannt ins Haus zu gelangen und dort Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro zu stehlen. Die Männer waren etwa 30 Jahre alt. Einer war ungefähr 1,75 Meter groß und trug ein auffälliges rot, weiß, blau gestreiftes Tanktop mit dunkler Aufschrift. Der zweite Täter hatte eine Halbglatze und war schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell