Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, PKW aufgebrochen

Lengerich (ots)

An der Thomas-Mann-Straße ist in der Nacht zum Freitag (25.09.2020) ein Auto aufgebrochen worden. Um 05.00 Uhr ist der Vorfall bemerkt worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen an der Fahrerseite des VW Golfs eine Scheibe ein. Danach entwendeten sie aus dem Innenraum ein Portmonee. Der angerichtete Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei erinnert: Lassen Sie niemals - auch bei kürzesten Abwesenheiten nicht - Wertsachen im Fahrzeug zurück. Melden Sie jede verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Diebstahl an der Thomas-Mann-Straße unter Telefon 05481/9337-4515.

