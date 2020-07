Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Mann vermisst

Am Donnerstag suchte die Polizei nach einem Vermissten in Bad Schussenried.

Gegen 11.15 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein 47-Jähriger aus einem Krankenhaus vermisst wurde. Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Suche nach dem Mann. Der soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Trotz intensiver Suchmaßnahmen blieb der Mann zunächst verschwunden. Nach einem Zeugenhinweis in den frühen Nachmittagsstunden fanden Polizisten den 47-Jährigen. Er befand sich an seinem Wohnort im Raum Tübingen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann wohl Heimweh nach seiner Familie gehabt. Die Polizei brachte ihn unversehrt zurück.

