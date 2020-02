POL-LB: Herrenberg: erneuter Einbruch in das Gebäude des Waldseilgartens; Renningen: Einbruch in Fahrradgeschäft

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: erneuter Einbruch in das Gebäude des Waldseilgartens

Nachdem das Polizeirevier Herrenberg bereits vergangenen Donnerstag einen Einbruch in das Gebäude des Waldseilgartens registrierte (wir berichteten am 20.02.2020), verübten bislang Unbekannte in den zurückliegenden Tagen erneut einen Einbruch. Die neue Tat wurde am Montag durch einen Verantwortlichen des Waldseilgartens entdeckt. In diesem Fall hatten die Täter ein Fenster eingeschlagen und waren anschließend eingestiegen. Sie durchsuchten alle Räume. Gestohlen wurde jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf weitere 1.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, bittet weiterhin um Hinweise.

Renningen: Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Nacht zum Dienstag trieben noch unbekannte Täter in der Malmsheimer Straße in Renningen ihr Unwesen. Gewaltsam öffneten sie zunächst die Eingangstür zu einem Haus, in dessen Erdgeschoss sich ein Fahrradgeschäft befindet. Die Täter gelangten auf diese Weise in das Treppenhaus und anschließend über eine Seitentür, die die Diebe ebenfalls aufbrachen, in den Verkaufsraum. Die Einbrecher ließen zwei hochwertige E-Bikes mitgehen. Es handelt sich um ein Spezialized in schwarz-grau und ein Cube in grau-orange. Der Gesamtwert der Fahrräder beläuft sich auf über 10.000 Euro. Das Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/80450, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

