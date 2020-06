Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Transporter-Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall bei Steinheim

Steinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 827 zwischen Steinheim und Vinsebeck ist am Donnerstag, 4. Juni, der 22-jährige Fahrer eines VW-Transporters tödlich verunglückt. Der VW-Transporter war gegen 17.10 Uhr von Vinsebeck kommend in Richtung Steinheim unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einen entgegenkommenden LKW zusammen. Der Fahrer des Transporters war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der bewusstlose Fahrer in eine Klinik nach Bielefeld geflogen, wo er am Abend verstarb. Der 24-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße bis 22.10 Uhr voll gesperrt. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell