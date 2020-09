Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots)

In der Kantine der Kaufmännischen Schulen an der Lindenstraße haben sich Unbekannte aufgehalten. Der Einbruch in das Gebäude ist am Sonntagmorgen (27.09.2020), gegen 09.00 Uhr, bemerkt worden. Der oder die Täter waren zu einem zur Dutumer Straße gelegenen Fenster gegangen. Hier zertrümmerten sie die Scheibe des Fensters, begaben sich dann ins Gebäude und hielten sich in der Kantine auf. Was die Einbrecher dort gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

