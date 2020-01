Polizei Münster

POL-MS: 20-jähriger Münsteraner von polizeibekannter Bande beraubt und verprügelt

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (5.1., 8:58 Uhr) entwendete eine vierköpfige Gruppe junger Erwachsener Portmonee und Handy eines 20-jährigen Münsteraners an der Bahnhofstraße vor dem Hauptbahnhof. Als der 20-jährige die Gruppe anschließend verfolgte und zur Rede stellte, schlugen die Täter den Münsteraner zusammen und traten auf ihn ein. Eine Zeugin kam dem 20-jährigen zur Hilfe. Die Bande flüchtete. Polizisten fahndeten und stellten das Quartett. Das Handy konnte in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe zu den Tätern aufgefunden werden. Die Täter zwischen 19 und 23 Jahren wurden festgenommen. Rettungskräfte brachten den verletzten Münsteraner in ein Krankenhaus.

Verfasserin: Carolin Rethfeld

