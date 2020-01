Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter zünden Prospekte an - Klettergerüst auf Spielplatz beschädigt

Münster (ots)

Unbekannte setzten am Sonntagabend (5.1., 22:32 Uhr) ein Paket Prospekte in dem überdachten Spielhaus eines Klettergerüstes in Brand. Ein Zeuge wurde auf den Brandgeruch und das Feuer auf dem Spielplatz an der Meyerbeerstraße aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte den Schwelbrand. Teile des Spielhauses wurden beschädigt. Die Täter sind flüchtig. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

