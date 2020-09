Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Samstag (26.09.) ist es gegen 21.00 Uhr auf der Salzbergener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw fuhr in Fahrtrichtung Salzbergen und wollte in Höhe des Amtsgerichts ein mit Mais beladenes Traktorengespann überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, zog das Gespann auf die linke Fahrspur. Der Pkw-Fahrer wich daraufhin aus und kollidierte mit dem Bordstein. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Traktorengespann setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich der Fahrer um den entstandenen Schaden gekümmert hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell