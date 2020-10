Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs.KN) Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge (12.10.2020)

Eigeltingen (ots)

Mehrere Zeugen haben am Montag gegen 12.30 Uhr dem Polizeirevier Singen einen Randalierer in der Hauptstraße gemeldet. Ein 23-jähriger Mann randalierte und warf Pflastersteine auf mehrere auf einem Parkplatz abgestellte Autos. Zudem trat er mehrere Rücklichter der Fahrzeuge ein. Da der Mann auch Mülltonnen und einen großen Blumenkübel auf die Straße geworfen hatte, wird nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 23-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht.

